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Витсель: не жалею, что ушёл из «Зенита» в китайский клуб

Витсель: не жалею, что ушёл из «Зенита» в китайский клуб
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель признался, что не жалеет о переходе в китайский клуб «Тяньцзинь Тяньхай» из «Зенита» в 2017 году.

«У меня нет никаких сожалений. Если вернуть время назад, я бы сделал то же самое — сто процентов. Когда переехал в Китай, это было бомбой в Бельгии. Меня много критиковали, поскольку я был ещё молод», — приводит слова 31-летнего футболиста South China Morning Post.

Витсель стал игроком «Боруссии» летом 2018 года. За бельгийца команда из Дортмунда заплатила € 20 млн. Его контракт со «шмелями» рассчитан до 30 июня 2022 года.

В нынешней кампании Аксель забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи в 21 матче немецкой Бундеслиги.

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