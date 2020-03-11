Витсель: не жалею, что ушёл из «Зенита» в китайский клуб
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель признался, что не жалеет о переходе в китайский клуб «Тяньцзинь Тяньхай» из «Зенита» в 2017 году.
«У меня нет никаких сожалений. Если вернуть время назад, я бы сделал то же самое — сто процентов. Когда переехал в Китай, это было бомбой в Бельгии. Меня много критиковали, поскольку я был ещё молод», — приводит слова 31-летнего футболиста South China Morning Post.
Витсель стал игроком «Боруссии» летом 2018 года. За бельгийца команда из Дортмунда заплатила € 20 млн. Его контракт со «шмелями» рассчитан до 30 июня 2022 года.
В нынешней кампании Аксель забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи в 21 матче немецкой Бундеслиги.
Турнирная таблица чемпионата Германии сезона-2019/2020
10 классных футболистов, чьи команды на грани вылета. Они должны остаться в элите
Кто-то из них в новом сезоне точно окажется в топ-клубе.
Читайте также
- 11 марта 2020
-
10:00
-
09:57
-
09:53
-
09:41
-
09:29
-
09:24
-
08:46
-
08:30
-
07:44
-
07:32
-
07:03
-
06:47
-
03:44
-
03:24
-
03:10
-
02:28
-
02:19
-
01:13
-
00:54
-
00:51
-
00:19
- 10 марта 2020
-
23:58
-
23:52
-
23:36
-
23:29
-
23:12
-
23:05
-
22:52
-
22:46
-
22:34
-
22:24
-
22:17
-
22:16
-
21:59
-
21:47
Партнерский контент