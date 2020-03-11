Нагельсман установил рекорд Лиги чемпионов
«РБ Лейпциг» одержал разгромную победу в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур», который прошёл в Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена» и завершился со счётом 3:0.
С учётом победы в первой встрече в Лондоне (1:0) немецкая команда вышла в четвертьфинал турнира. Своего соперника по следующей стадии «быки» узнают по итогам жеребьёвки после оставшихся матчей 1/8 финала.
Как сообщает пресс-служба УЕФА, наставник «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман стал рекордсменом Лиги чемпионов. 32-летний немецкий специалист стал самым молодым тренером, которому удалось выиграть двухматчевое противостояние в плей-офф главного еврокубка.
Турнирная сетка Лиги чемпионов сезона-2019/2020
Расписание матчей Лиги чемпионов сезона-2019/2020
Добавьте «Лейпциг» в список экстремистских организаций. Так прессинговать запрещено!
Моуринью победило жизнелюбие соперника.
Читайте также
- 11 марта 2020
-
10:00
-
09:57
-
09:53
-
09:41
-
09:29
-
09:24
-
08:46
-
08:30
-
07:44
-
07:32
-
07:03
-
06:47
-
03:44
-
03:24
-
03:10
-
02:28
-
02:19
-
01:13
-
00:54
-
00:51
-
00:19
- 10 марта 2020
-
23:58
-
23:52
-
23:36
-
23:29
-
23:12
-
23:05
-
22:52
-
22:46
-
22:34
-
22:24
-
22:17
-
22:16
-
21:59
-
21:47
Партнерский контент