Нагельсман установил рекорд Лиги чемпионов

«РБ Лейпциг» одержал разгромную победу в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур», который прошёл в Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена» и завершился со счётом 3:0.



С учётом победы в первой встрече в Лондоне (1:0) немецкая команда вышла в четвертьфинал турнира. Своего соперника по следующей стадии «быки» узнают по итогам жеребьёвки после оставшихся матчей 1/8 финала.



Как сообщает пресс-служба УЕФА, наставник «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман стал рекордсменом Лиги чемпионов. 32-летний немецкий специалист стал самым молодым тренером, которому удалось выиграть двухматчевое противостояние в плей-офф главного еврокубка.



Турнирная сетка Лиги чемпионов сезона-2019/2020



Расписание матчей Лиги чемпионов сезона-2019/2020

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