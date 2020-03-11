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Уткин: поздравляю «Чемпионат» — единственное русскоязычное СМИ, не бравшее у меня интервью

Уткин: поздравляю «Чемпионат» — единственное русскоязычное СМИ, не бравшее у меня интервью
Футбол 0

Известный блогер Василий Уткин поздравил с днём рождения «Чемпионат». Сегодня, 11 марта, сайту исполняется 15 лет.

«Поздравляю с 15-летием «Чемпионат» – единственное русскоязычное СМИ из числа живых, которое никогда не делало со мной интервью. Процветания, удач, кликов, лайков!» — написал Уткин в своём «твиттере».

Напомним, Уткин ранее написал несколько материалов специально для «Чемпионата».

Вечером 11 марта 2005 года на тогда ещё чисто футбольном сайте «Чемпионат.ру» была опубликована первая новость. В ней со ссылкой на собственные источники сообщалось, что матч 2-го тура чемпионата России «Рубин» — «Спартак» может быть перенесён в Москву из-за холодной погоды в Казани. С этой новости и началась история портала, на котором к чемпионату мира 2007 года открылся раздел хоккея, а впоследствии — разделы, освещающие все основные виды спорта.

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