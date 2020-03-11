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«Рома» не полетит в Испанию на матч Лиги Европы с «Севильей»

«Рома» не полетит в Испанию на матч Лиги Европы с
«Рома» не полетит в Испанию на матч Лиги Европы с «Севильей»
Футбол / Лига Европы 0

«Рома» не полетит в Испанию на первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Севильей». Самолёту римлян не разрешили посадку в Испании, сообщает пресс-служба «волков» на странице клуба в «Твиттере».

Встреча «Севилья» — «Рома» должна была пройти в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» завтра, 12 марта. Ответный матч запланирован на 19 марта (Рим, арена «Олимпико»).

Италия является центром эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе. На этот момент в стране выявлено 10 149 случаев заражения. Вирус унёс 631 жизнь, выздоровело 724 человека.

Напомним, ранее власти Италии приостановили проведение всех спортивных соревнований в стране до 3 апреля.

Календарь матчей плей-офф Лиги Европы сезона-2019/2020.

Бригада Карасёва не будет обслуживать матч 1/8 финала Лиги Европы «Севилья» — «Рома»
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