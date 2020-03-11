«Рома» не полетит в Испанию на матч Лиги Европы с «Севильей»
«Рома» не полетит в Испанию на первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Севильей». Самолёту римлян не разрешили посадку в Испании, сообщает пресс-служба «волков» на странице клуба в «Твиттере».
Встреча «Севилья» — «Рома» должна была пройти в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» завтра, 12 марта. Ответный матч запланирован на 19 марта (Рим, арена «Олимпико»).
Италия является центром эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе. На этот момент в стране выявлено 10 149 случаев заражения. Вирус унёс 631 жизнь, выздоровело 724 человека.
Напомним, ранее власти Италии приостановили проведение всех спортивных соревнований в стране до 3 апреля.
Календарь матчей плей-офф Лиги Европы сезона-2019/2020.
Бригада Карасёва не будет обслуживать матч 1/8 финала Лиги Европы «Севилья» — «Рома»
Читайте также
- 11 марта 2020
-
16:16
-
16:07
-
16:02
-
15:46
-
15:44
-
15:02
-
14:49
-
14:39
-
14:30
-
14:27
-
14:13
-
14:12
-
14:05
-
14:03
-
13:52
-
13:18
-
13:05
-
13:00
-
12:49
-
12:36
-
12:20
-
12:16
-
11:50
-
11:49
-
11:31
-
11:30
-
11:00
-
10:59
-
10:33
-
10:23
-
10:00
-
09:57
-
09:53
-
09:41
-
09:29
Партнерский контент