«Зенит» поздравил «Чемпионат» с 15-летием

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев от имени клуба поздравил «Чемпионат» с днём рождения. Сегодня, 11 марта, сайту исполняется 15 лет.
«Уважаемые коллеги, друзья! От имени ФК «Зенит» и от себя лично поздравляю руководство, сотрудников и творческий коллектив «Чемпионата» с юбилеем!
15 лет для такого спортивного издания – это тот возраст, когда уже крепко стоишь на ногах, когда имеешь свою позицию и желание её отстаивать. Пройден уже большой путь, но уверен, что ещё немало придётся пройти. Так развивайтесь же дальше, не стойте на месте и реализуйте самые смелые проекты!
Примите нашу искреннюю благодарность за такое яркое явление в сфере спортивных медиа, как «Чемпионат.com», — говорится в письме Медведева.
Письмо гендиректора «Зенита» Александра Медведева «Чемпионату»
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