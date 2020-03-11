Джеррард высказался о прекращении турниров из-за коронавируса

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард прокомментировал отмену и перенос матчей в европейских чемпионатах и еврокубках из-за вспышки короновируса.

«Если национальные чемпионаты и еврокубки не будут доиграны, будет обидно за людей в Европе и во всём мире. Они заслужили возможность отпраздновать успех своей команды, где бы они не находились.

Не хочу, чтобы чемпионаты заканчивались сейчас. Если нам говорят, что единственный способ продолжать турниры — играть за закрытыми дверями, то мы будем делать это», — цитирует Sky Sports Джеррарда.

«Рейнджерс» примет леверкузенский «Байер» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы в четверг, 12 марта. Ответный матч в Германии из-за вспышки коронавируса пройдёт без зрителей.

Ранее сообщалось, что УЕФА рассматривает вариант, при котором нынешние розыгрыши обоих еврокубковых турниров будут приостановлены из-за коронавируса.