РПЛ опубликовала расписание матчей до конца сезона-2019/2020

Российская Премьер-Лига на официальном сайте опубликовала расписание матчей с 24 по 30 тур сезона-2019/2020. Время указано московское.
24-й тур
4 апреля
14:00. «Спартак» — «Уфа»
16:30. «Рубин» — «Локомотив»
19:00. «Ростов» — «Арсенал»
5 апреля
11:30. «Урал» — «Тамбов»
14:00. «Зенит» — «Крылья Советов»
14:00. «Ахмат» — «Сочи»
16:30. «Оренбург» — «Краснодар»
19:00. «Динамо» — ЦСКА
25-й тур
10 апреля
17:30. «Уфа» — «Рубин»
11 апреля
11:30. «Оренбург» — «Урал»
14:00. «Сочи» — «Динамо»
16:30. «Ростов» — «Краснодар»
19:00. «Локомотив» — «Крылья Советов»
12 апреля
14:00. «Тамбов» — «Зенит»
16:30. «Арсенал» — «Ахмат»
19:30. ЦСКА — «Спартак»
26-й тур
17 апреля
19:30. «Локомотив» — «Сочи»
18 апреля
11:30. «Уфа» — «Урал»
14:00. «Рубин» — «Оренбург»
16:30. «Ахмат» — ЦСКА
19:00. «Динамо» — «Арсенал»
19 апреля
14:00. «Крылья Советов» — «Ростов»
16:30. «Краснодар» — «Зенит»
19:00. «Спартак» — «Тамбов»
1/2 финала Кубка России
27-й тур
25 апреля
14:00. «Ростов» — «Уфа»
14:00. «Арсенал» — «Крылья Советов»
16:30. «Тамбов» — «Ахмат»
19:00. «Рубин» — «Краснодар»
26 апреля
11:30. «Оренбург» — ЦСКА
14:00. «Урал» — «Динамо»
16:30. «Спартак» — «Локомотив»
19:00. «Зенит» — «Сочи»
28-й тур
1 мая
14:00. «Ахмат» — «Зенит»
16:30. «Краснодар» — «Урал»
19:00. «Сочи» — «Спартак»
2 мая
14:00. «Оренбург» — «Ростов»
16:30. «Локомотив» — «Уфа»
19:00. «Арсенал» — «Тамбов»
3 мая
16:30. «Динамо» — «Крылья Советов»
19:00. ЦСКА — «Рубин»
29-й тур
В 29-м туре матчи пройдут 6 и 11 мая в связи с проведением крупномасштабных мероприятий, связанных с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
6 мая
17:30. «Урал» — «Арсенал»
17:30. «Тамбов» — «Сочи»
19:30. «Зенит» — «Оренбург»
19:30. «Спартак» — «Ахмат»
11 мая
14:00. «Рубин» — «Ростов»
14:00. «Уфа» — «Динамо»
16:30. «Крылья Советов» — «Краснодар»
19:00. «Локомотив» — ЦСКА
Финал Кубка России
30-й тур
17 мая
14:00. «Ростов» — «Зенит»
14:00. «Краснодар» — «Ахмат»
14:00. ЦСКА — «Тамбов»
14:00. «Динамо» — «Оренбург»
14:00. «Рубин» — «Спартак»
14:00. «Крылья Советов» — «Сочи»
14:00. «Уфа» — «Арсенал»
14:00. «Урал» — «Локомотив»
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