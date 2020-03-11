РПЛ опубликовала расписание матчей до конца сезона-2019/2020

Российская Премьер-Лига на официальном сайте опубликовала расписание матчей с 24 по 30 тур сезона-2019/2020. Время указано московское.



24-й тур

4 апреля

14:00. «Спартак» — «Уфа»

16:30. «Рубин» — «Локомотив»

19:00. «Ростов» — «Арсенал»

5 апреля

11:30. «Урал» — «Тамбов»

14:00. «Зенит» — «Крылья Советов»

14:00. «Ахмат» — «Сочи»

16:30. «Оренбург» — «Краснодар»

19:00. «Динамо» — ЦСКА



25-й тур

10 апреля

17:30. «Уфа» — «Рубин»

11 апреля

11:30. «Оренбург» — «Урал»

14:00. «Сочи» — «Динамо»

16:30. «Ростов» — «Краснодар»

19:00. «Локомотив» — «Крылья Советов»

12 апреля

14:00. «Тамбов» — «Зенит»

16:30. «Арсенал» — «Ахмат»

19:30. ЦСКА — «Спартак»



26-й тур

17 апреля

19:30. «Локомотив» — «Сочи»

18 апреля

11:30. «Уфа» — «Урал»

14:00. «Рубин» — «Оренбург»

16:30. «Ахмат» — ЦСКА

19:00. «Динамо» — «Арсенал»

19 апреля

14:00. «Крылья Советов» — «Ростов»

16:30. «Краснодар» — «Зенит»

19:00. «Спартак» — «Тамбов»



1/2 финала Кубка России



27-й тур

25 апреля

14:00. «Ростов» — «Уфа»

14:00. «Арсенал» — «Крылья Советов»

16:30. «Тамбов» — «Ахмат»

19:00. «Рубин» — «Краснодар»

26 апреля

11:30. «Оренбург» — ЦСКА

14:00. «Урал» — «Динамо»

16:30. «Спартак» — «Локомотив»

19:00. «Зенит» — «Сочи»



28-й тур

1 мая

14:00. «Ахмат» — «Зенит»

16:30. «Краснодар» — «Урал»

19:00. «Сочи» — «Спартак»

2 мая

14:00. «Оренбург» — «Ростов»

16:30. «Локомотив» — «Уфа»

19:00. «Арсенал» — «Тамбов»

3 мая

16:30. «Динамо» — «Крылья Советов»

19:00. ЦСКА — «Рубин»



29-й тур

В 29-м туре матчи пройдут 6 и 11 мая в связи с проведением крупномасштабных мероприятий, связанных с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

6 мая

17:30. «Урал» — «Арсенал»

17:30. «Тамбов» — «Сочи»

19:30. «Зенит» — «Оренбург»

19:30. «Спартак» — «Ахмат»

11 мая

14:00. «Рубин» — «Ростов»

14:00. «Уфа» — «Динамо»

16:30. «Крылья Советов» — «Краснодар»

19:00. «Локомотив» — ЦСКА



Финал Кубка России



30-й тур

17 мая

14:00. «Ростов» — «Зенит»

14:00. «Краснодар» — «Ахмат»

14:00. ЦСКА — «Тамбов»

14:00. «Динамо» — «Оренбург»

14:00. «Рубин» — «Спартак»

14:00. «Крылья Советов» — «Сочи»

14:00. «Уфа» — «Арсенал»

14:00. «Урал» — «Локомотив»