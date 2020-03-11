«Боруссия» М обыграла «Кёльн» и вышла на 4-е место в Бундеслиге
В матче 21-го тура немецкой Бундеслиги мёнхенгладбахская «Боруссия» принимала «Кёльн». Встреча прошла на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
На 32-й минуте матча счёт открыл нападающий мёнхенгладбахской «Боруссии» Брил Эмболо. Во втором тайме, на 70-й минуте, защитник «Кёльна» Хорхе Мере отправил мяч в собственные ворота. Через 11 минут форвард Марк Ут сократил отставание гостей в счёте. Встреча проходила без зрителей.
Мёнхенгладбахская «Боруссия» набрала 49 очков и поднялась на 4-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Кёльн» (32) — на 10-м месте. Лидером соревнований на данный момент является мюнхенская «Бавария», набравшая в 25 матчах 55 очков.
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