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«Боруссия» М обыграла «Кёльн» и вышла на 4-е место в Бундеслиге

«Боруссия» М обыграла «Кёльн» и вышла на 4-е место в Бундеслиге
Футбол / Германия 0

В матче 21-го тура немецкой Бундеслиги мёнхенгладбахская «Боруссия» принимала «Кёльн». Встреча прошла на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 32-й минуте матча счёт открыл нападающий мёнхенгладбахской «Боруссии» Брил Эмболо. Во втором тайме, на 70-й минуте, защитник «Кёльна» Хорхе Мере отправил мяч в собственные ворота. Через 11 минут форвард Марк Ут сократил отставание гостей в счёте. Встреча проходила без зрителей.

Мёнхенгладбахская «Боруссия» набрала 49 очков и поднялась на 4-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Кёльн» (32) — на 10-м месте. Лидером соревнований на данный момент является мюнхенская «Бавария», набравшая в 25 матчах 55 очков.

Германия - Бундеслига. 21-й тур
11 марта 2020, среда. 20:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Окончен
2 : 1
Кёльн
Кёльн
1:0 Эмболо – 32'   2:0 Мере – 70' (автогол)   2:1 Ут – 81'
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