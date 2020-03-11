Нобоа: что помогло «Сочи» выиграть? У нас в отличной форме Кокорин
Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал результат перенесённого матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (5:1).
«Что помогло выиграть? У нас в отличной форме Кокорин, да и моменты у нас тоже были хорошие. Устали только, так как играли матч в воскресенье. Теперь планируем восстановиться и готовиться к тяжелой встрече с „Краснодаром“. У нас сейчас каждый матч как финал.
Перенесённая игра не станет минусом перед „Краснодаром“. Сегодня заработали три очка и смотрим немного вверх. Посмотрим, что нас ждёт дальше», — передаёт слова Нобоа корреспондент «Чемпионата» Артём Сыроваткин.
«Сочи», набрав 21 очко, покинул последнее, 16-е место в РПЛ и поднялся в зону переходных матчей. «Оренбург» (23) — на 11-м месте.
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