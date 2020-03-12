Адвокат подтвердил интерес «Арсенала» к 19-летнему хавбеку «Фейеноорда»

Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат подтвердил информацию об интересе лондонского «Арсенала» к полузащитнику роттердамской команды Оркуну Кекчю.
«То, что я читал — по всей видимости, правда. Однако с официальным предложением в «Фейеноорд» пока никто не обращался. Думаю, Кекчю подойдёт любой команде», — цитирует Адвоката The Sun.
Контракт Кекчю с роттердамским клубом рассчитан до лета 2023 года. В сезоне-2019/20 19-летний полузащитник провел за «Фейеноорд» 33 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал шесть результативных передач.
Кекчю стал игроком «Фейеноорда» в 2014 году, в 17-летнем возрасте состоялся его дебют за клуб. Футболист выступает за молодёжную сборную Турции.
Ранее Daily Mail сообщал, что «Арсенал» начал переговоры о трансфере хавбека «Фейеноорда».
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