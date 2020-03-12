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Пирошоу у «Энфилда», вирусное приветствие тренеров и злость Косты. Фото победы «Атлетико»

«Ливерпуль» — «Атлетико»
Пирошоу у «Энфилда», вирусное приветствие тренеров и злость Косты. Фото победы «Атлетико»
Футбол / Лига чемпионов 0

11 марта в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» одержал победу над «Ливерпулем» со счётом 3:2 ДВ. Напомним, первый матч завершился победой «Атлетико» со счётом 1:0.

«Ливерпуль» открыл счёт на 43-й минуте после точного удара Жоржиньо Вейналдума. В основное время матча команды больше не забивали, и встреча перешла в дополнительное время. На 94-й минуте Роберто Фирмино удвоил преимущество «Ливерпуля». Спустя 3 минуты Марко Льоренте сократил отставание в счёте. Под занавес первого овертайма Льоренте оформил дубль и сравнял счёт. Окончательную точку в матче поставил Альваро Мората.

Таким образом, по сумме двух игр «Атлетико» обыграл «Ливерпуль» со счётом 4:2 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, а «Ливерпуль» завершил участие в турнире.

Лучшие кадры с матча «Ливерпуль» — «Атлетико» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Ливерпуле.

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