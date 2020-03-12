«Ливерпуль» проиграл дома впервые за 43 матча

«Ливерпуль» уступил «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который прошёл на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершился со счётом 2:3 по итогам дополнительного времени.



Таким образом, у красных прервалась внушительная серия из встреч на своём поле без поражений. Она составила 42 матча. Предыдущее поражение мерсисайдцев на домашней арене датируется концом сентября 2018 года. Тогда подопечные Юргена Клоппа проиграли «Челси» в Кубке английской лиги со счётом 1:2.



Первая встреча «Ливерпуля» с «Атлетико» прошла в Мадриде и завершилась со счётом 1:0 в пользу «матрасников». В ответном матче английская команда отличилась один раз в основное время, а в начале дополнительного удвоила преимущество. Однако испанскому коллективу впоследствии удалось забить три мяча и вырвать путёвку в следующий раунд.

Подробный текст о том, как атаковал «Ливерпуль». И почему дальше прошёл «Атлетико» Есть два вида справедливости.