«Ливерпуль» потерпел первое за 6 лет домашнее поражение в еврокубках

«Ливерпуль» уступил «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который прошёл на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершился со счётом 2:3 ДВ.



Это поражение стало для красных первым на своём поле в еврокубках за 6 лет. До этого последний домашний проигрыш мерсисайцев в турнирах под эгидой УЕФА случился в 2014 году. Тогда «Ливерпуль», которым руководил нынешний наставник «Лестер Сити» Брендан Роджерс, был разгромлен мадридским «Реалом» со счётом 0:3.



В сезоне-2014/2015 «Ливерпуль» не сумел преодолеть групповой этап Лиги чемпионов. В следующей кампании команда выступала в Лиге Европы, после чего на год осталась без еврокубков. Начиная с сезона-2017/2018 красные неизменно выходят в Лигу чемпионов.

У Адриана Кариус. «Ливерпуль» возил «Атлетико», но вылетел из-за вратаря Как можно было отдать такую передачу?