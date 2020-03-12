«Ливерпуль» потерпел первое за 6 лет домашнее поражение в еврокубках
«Ливерпуль» уступил «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который прошёл на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершился со счётом 2:3 ДВ.
Это поражение стало для красных первым на своём поле в еврокубках за 6 лет. До этого последний домашний проигрыш мерсисайцев в турнирах под эгидой УЕФА случился в 2014 году. Тогда «Ливерпуль», которым руководил нынешний наставник «Лестер Сити» Брендан Роджерс, был разгромлен мадридским «Реалом» со счётом 0:3.
В сезоне-2014/2015 «Ливерпуль» не сумел преодолеть групповой этап Лиги чемпионов. В следующей кампании команда выступала в Лиге Европы, после чего на год осталась без еврокубков. Начиная с сезона-2017/2018 красные неизменно выходят в Лигу чемпионов.
У Адриана Кариус. «Ливерпуль» возил «Атлетико», но вылетел из-за вратаря
Как можно было отдать такую передачу?
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