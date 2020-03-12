ЦСКА с помощью жеребьёвки определит тех, кто сможет посетить матчи с «Зенитом» и «Уфой»

Пресс-служба ЦСКА на клубном сайте опубликовала объявление, в котором объяснила порядок посещения предстоящих матчей с «Уфой» и «Зенитом» в Российской Премьер-Лиге.



«Уважаемые болельщики! «Армейский» клуб получил от Российского футбольного союза (РФС) информацию о порядке проведения ближайших домашних матчей в связи с указом мэра Москвы от 10 марта 2020 года № 17-УМ.



Указом ограничена численность участников массовых мероприятий, проводимых до 10 апреля в Москве, до 5000 человек. Как уточняется в письме от РФС, в это число входят команды, зрители, сотрудники контрольно-распорядительных служб и т. д.



В связи с этим ПФК ЦСКА было принято решение о следующем порядке проведения матчей против «Уфы» (15 марта) и «Зенита» (22 марта). На матчи будут допущены только владельцы абонементов. При этом в связи с ограничением в 5000 участников мероприятия не все владельцы абонементов смогут посетить оба матча. Они будут поделены на две группы: владельцы абонементов в четные и нечетные сектора. Путем жеребьевки, которая пройдёт в прямом эфире на официальном клубном канале в YouTube, будет определено, на какой из двух матчей будут допущены обладатели абонементов в чётные сектора, а на какой — в нечётные. Жеребьёвка, которую проведёт Василий Березуцкий, состоится 12 марта в 16:00 мск. Владельцы абонементов «Верю в команду» смогут посетить оба матча. Владельцы абонементов в центральные сектора будут размещены на нижнем ярусе трибуны С.



Доступ болельщиков по разовым билетам осуществляться не будет. О порядке возврата билетов сообщим дополнительно.



Приносим вам искренние извинения за предоставленные неудобства и надеемся на ваше понимание в связи с возникшей форс-мажорной ситуацией», — говорится в сообщении.



Матч ЦСКА с «Уфой» должен состояться 15 марта на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Встреча «армейцев» с «Зенитом» запланирована на 22 марта и также должна пройти на домашней арене столичного клуба.

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