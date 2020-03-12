«Спартак» отказался от продажи билетов на матч с «Уфой» в связи с указом Собянина

Московский «Спартак» выступил с заявлением в связи с указом мэра Москвы Сергея Собянина на фоне распространения коронавируса COVID-19.
«В связи с указом мэра Москвы о запрете массовых мероприятий численностью свыше 5000 участников сроком до 10 апреля «Спартак» вынужден отказаться от продажи билетов на домашний матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой», который пройдёт 4 апреля на «Открытие Арене».
В настоящее время мы изучаем возможные варианты организации матча с учётом введённых ограничений со стороны столичной мэрии и продолжаем консультации с РПЛ и РФС в связи с развитием эпидемиологической обстановки в стране и в мире.
Информация о формате проведения ближайших домашних матчей будет опубликована на официальном сайте и в социальных сетях клуба на следующей неделе», — сообщила пресс-служба «Спартака» в «Телеграме».
- 12 марта 2020
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