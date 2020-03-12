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Линекер раскритиковал поведение футболистов «ПСЖ» в ситуации с Холандом

Линекер раскритиковал поведение футболистов «ПСЖ» в ситуации с Холандом
Футбол / Лига чемпионов 0

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер назвал непрофессиональным поведение футболистов «Пари Сен-Жермен» в ситуации с нападающим «Боруссии» Эрлингом Холандом. Во время и после матча 1/8 финала Лиги чемпионов игроки «ПСЖ» троллили Холанда, демонстративно принимая позу медитации, которой норвежец обычно отмечает забитые мячи.

«Непрофессионализм. Ему всего 19, чёрт побери», – написал Линекер в своём «твиттере».

Пост доступен в официальном "твиттере" Гари Линекера.

Причиной троллинга Холанда стал пост норвежца в социальной сети, опубликованный перед игрой. Холанд разместил в Snapchat фотографию и подписал: «Париж – мой город, а не ваш».

В ответном матче «ПСЖ» одержал победу со счётом 2:0. Первая игра в Дортмунде завершилась победой «шмелей» со счётом 2:1. Таким образом, «Пари Сен-Жермен» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, а дортмундская «Боруссия» завершила выступление в турнире.

Видео: игроки «ПСЖ» продолжают троллить Холанда в раздевалке после матча
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