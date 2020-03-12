Линекер раскритиковал поведение футболистов «ПСЖ» в ситуации с Холандом

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер назвал непрофессиональным поведение футболистов «Пари Сен-Жермен» в ситуации с нападающим «Боруссии» Эрлингом Холандом. Во время и после матча 1/8 финала Лиги чемпионов игроки «ПСЖ» троллили Холанда, демонстративно принимая позу медитации, которой норвежец обычно отмечает забитые мячи.
«Непрофессионализм. Ему всего 19, чёрт побери», – написал Линекер в своём «твиттере».
Пост доступен в официальном "твиттере" Гари Линекера.
Причиной троллинга Холанда стал пост норвежца в социальной сети, опубликованный перед игрой. Холанд разместил в Snapchat фотографию и подписал: «Париж – мой город, а не ваш».
В ответном матче «ПСЖ» одержал победу со счётом 2:0. Первая игра в Дортмунде завершилась победой «шмелей» со счётом 2:1. Таким образом, «Пари Сен-Жермен» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, а дортмундская «Боруссия» завершила выступление в турнире.
- 12 марта 2020
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