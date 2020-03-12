Семак: фланговая игра, много навесов — при глубокой обороне других вариантов нет

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре против команд с оборонительной тактикой в преддверии матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом», который пройдёт в Санкт-Петербурге 14 марта.
«Нужно реализовывать моменты, они есть. Даже по встрече с «Уфой», если кто интересуется «ИнСтатом», то наша команда в этом туре создала больше всего голевых моментов, порядка 12. Пускай они неявные, но мы по количеству созданных моментов — лидеры этого тура. Но, к большому сожалению, реализация нас подвела. Что касается матча, то «Уфа» обороняется не только количеством, достаточно дисциплинированная команда. Как и «Локомотив», который, приезжая к нам, старается предельно осторожно и глубоко действовать в обороне, искать счастья на контратаках. Когда-то получается, когда-то — нет.
Вчерашний матч «Ливерпуля» и «Атлетико» – ещё одно подтверждение, что не так много вариантов, когда команда обороняется очень глубоко, находясь практически полностью в своей штрафной. Фланговая игра, много передач, навесов, дальние удары — других вариантов нет, чтобы вскрывать. Будем придумывать другую вариативность этих способов, ничего нового в футболе не изобрели. Будем стараться забивать, потому что когда команда забивает сопернику, который играет очень низко, тогда и футбол немножко другой.
«Урал» всегда играет в другой футбол, это команда, которая любит контролировать мяч, у которой есть опасные исполнители в быстрых атаках; смотрится неплохо в позиционном нападении. Команда другого плана абсолютно», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».
- 12 марта 2020
-
16:23
-
16:16
-
16:16
-
16:06
-
15:46
-
15:09
-
15:02
-
14:58
-
14:50
-
14:38
-
14:34
-
14:30
-
14:29
-
14:17
-
14:16
-
13:50
-
13:41
-
13:32
-
13:16
-
13:05
-
12:56
-
12:54
-
12:40
-
12:31
-
12:16
-
12:13
-
12:08
-
11:42
-
11:42
-
11:35
-
11:12
-
10:53
-
10:45
-
10:38
-
10:25