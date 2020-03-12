Семак: фланговая игра, много навесов — при глубокой обороне других вариантов нет

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре против команд с оборонительной тактикой в преддверии матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом», который пройдёт в Санкт-Петербурге 14 марта.



«Нужно реализовывать моменты, они есть. Даже по встрече с «Уфой», если кто интересуется «ИнСтатом», то наша команда в этом туре создала больше всего голевых моментов, порядка 12. Пускай они неявные, но мы по количеству созданных моментов — лидеры этого тура. Но, к большому сожалению, реализация нас подвела. Что касается матча, то «Уфа» обороняется не только количеством, достаточно дисциплинированная команда. Как и «Локомотив», который, приезжая к нам, старается предельно осторожно и глубоко действовать в обороне, искать счастья на контратаках. Когда-то получается, когда-то — нет.



Вчерашний матч «Ливерпуля» и «Атлетико» – ещё одно подтверждение, что не так много вариантов, когда команда обороняется очень глубоко, находясь практически полностью в своей штрафной. Фланговая игра, много передач, навесов, дальние удары — других вариантов нет, чтобы вскрывать. Будем придумывать другую вариативность этих способов, ничего нового в футболе не изобрели. Будем стараться забивать, потому что когда команда забивает сопернику, который играет очень низко, тогда и футбол немножко другой.



«Урал» всегда играет в другой футбол, это команда, которая любит контролировать мяч, у которой есть опасные исполнители в быстрых атаках; смотрится неплохо в позиционном нападении. Команда другого плана абсолютно», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

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