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В УЕФА приняли решение о переносе европейских турниров среди юниоров

В УЕФА приняли решение о переносе европейских турниров среди юниоров
Футбол 0

В связи с распространением коронавируса в УЕФА приняли решение о переносе европейских турниров среди юниоров. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

«В связи с распространением коронавируса COVID-19 в Европе и соответствующими ограничениями на поездки все европейские турниры категорий U17, WU17, U19 и WU19, которые должны были состояться в период между 14 марта и 14 апреля 2020 года, будут перенесены.

Это общие меры предосторожности, предпринятые, чтобы спортсмены, большинство из которых являются несовершеннолетними, не находились вдалеке от своих семей, если в странах проведения турнира введён карантин», – сказано в заявлении.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.

Судьба еврокубков и Евро-2020 определится 17 марта
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