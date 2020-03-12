Источник: MLS приостановлена из-за коронавируса

Сезон американской Высшей лиги футбола (MLS) приостановлен из-за эпидемии коронавируса, сообщает в «твиттере» журналист Sports Illustrated Грант Вол со ссылкой на источники. По его словам, сезон приостановлен до дальнейших распоряжений.

В сезоне-2020 все команды лиги успели сыграть лишь по два матча.

Ранее сообщалось, что MLS, Высшая лига бейсбола (MLB), Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) и Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовали совместное заявление, в котором сообщается, что раздевалки команд будут закрыты для посещения СМИ из-за ситуации с распространением коронавируса.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 68 тыс. В настоящее время в мире вирусом заражено более 126 тыс. человек.