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Заразившийся коронавирусом Габбьядини призвал болельщиков оставаться дома

Заразившийся коронавирусом Габбьядини призвал болельщиков оставаться дома
Футбол / Италия 0

Нападающий «Сампдории» Маноло Габбьядини, у которого диагностировали коронавирус, обратился к болельщиком.

«Мой анализ на коронавирус дал положительный результат. Хочу поблагодарить всех, кто написал мне, я уже получил много сообщений. Хочу сказать вам, что со мной всё в порядке, так что не волнуйтесь. Соблюдайте все правила, оставайтесь дома, и всё уладится», — написал Габбьядини в «Твиттере».

В этом сезоне Габбьядини сыграл 23 матча во всех турнирах, забил семь голов и отметился двумя результативными передачами.

Ранее инфекцию нашли у защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани. Туринский клуб изолировал футболиста, а также всех, кто с ним контактировал.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс. В Италии в настоящий момент более 12 тыс. подтверждённых случаев заболевания в результате заражения коронавирусной инфекцией, свыше 820 человек умерло.

Форвард «Сампдории» Габбьядини заразился коронавирусом
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