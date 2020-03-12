«Старостин? Не знаю таких». Овчинников вспомнил, как отказывал «Спартаку»

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников, ранее выступавший за «Локомотив», рассказал, что у него было несколько предложений о переходе в «Спартак».

«Был доктор Васильков такой, он тогда ещё работал в «Спартаке». И я выхожу на Баковке из ворот с базы. Смотрю – он сидит. Я говорю: «Ой, здрасьте». Он отвечает: «Здравствуй. Сядь в машину, с тобой поговорить хотят». Спрашиваю: «Кто?» Он: «Старостин». И я говорю: «Я не знаю таких». Ну «Спартак». Я динамовский воспитанник, это невозможно. «Не, говорю, езжай отсюда». И он задом сдал и уехал.



Потом в 91 году, когда Стас (Черчесов. — Прим. «Чемпионата») собирался уезжать, они меня второй раз хотели взять. Я просто отказал, не поехал на встречу. Сказал, что неправильно будет, потому что «Динамо», туда-сюда. Уже корректно отказал. И этот вопрос закрылся. Но каждый раз, когда я отказывал «Спартаку», я шёл к Юрию Палычу и говорил: «Прессингуют. Надо что-то мне дать». И он мне всё время что-то давал – машину, квартиру. А однажды я просто в очередной раз развёлся, и мне нужна была квартира. Я просто пошёл и придумал, что меня «Спартак» опять зовёт. Он такой: «Да ё-моё. Ну на тебе ещё одну». В общем, так я получил три квартиры», — рассказал Овчинников в интервью YouTube-каналу «Сычёв подкаст и Денис Казанский».