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Овчинников рассказал, как отказался от перехода в лондонский «Арсенал»

Овчинников рассказал, как отказался от перехода в лондонский «Арсенал»
Футбол / РПЛ 0

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников, в бытность игроком выступавший за московский «Локомотив», сообщил, что в 2003 году его приглашали в лондонский «Арсенал».

«После того как в 2002 году мы выиграли чемпионат, в 2003-м меня приглашал лондонский «Арсенал», Венгер. Им нужен был второй вратарь. «Локомотив» мог меня продать, мой возраст подходил, и у меня была какая-то история зарубежная, причёска под Симэна. Там был совет директоров, решили купить, качество их более или менее устраивало. Каньисарес был дороже — 11 млн, а за меня всего 4 просили. И я не поехал, отказал. Не хотел уезжать из этого «Локомотива». Я и в 1997-м не хотел, это было трудное решение. Первый год мне не хватало общения с пацанами. И я решил такую ошибку больше не совершать», — рассказал Овчинников в интервью каналу «Сычёв подкаст и Денис Казанский» в YouTube.

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