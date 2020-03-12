«Манчестер Юнайтед» разгромил ЛАСК в Лиге Европы

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы австрийский ЛАСК проиграл английскому «Манчестер Юнайтед» со счётом 0:5. Встреча состоялась в Линце на стадионе «Линцер». Обслуживала матч португальская бригада арбитров во главе с Артуром Соарешем Диашем. Ему ассистировали судьи на линиях Руй Лисинью Тавариш и Паулу Соариш.
Счёт был открыт в середине первого тайма. На 28-й минуте автором забитого мяча стал Одион Игало, ему ассистировал Бруну Фернандеш. На 58-й минуте преимущество английского клуба увеличил Даниэль Джеймс с передачи Игало. В конце матча счёт до крупного довёл Хуан Мата с паса Фреда. В компенсированное время ещё по одному мячу забили Мэйсон Гринвуд и Андреас Перейра.
Ответный матч «Манчестер Юнайтед» — ЛАСК состоится 19 марта в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Начало — в 23:00 мск.
- 12 марта 2020
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