Сульшер: можете ожидать, что Погба будет в «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о французском полузащитнике команды Поле Погба.
«Погба — наш игрок. У него осталось два года по контракту с опцией продления ещё на один год. Можете ожидать, что Погба будет в „Манчестер Юнайтед“ в следующем сезоне», — приводятся слова Сульшера в «твиттере» журналиста The Telegraph Джеймса Дакера.
Ранее сообщалось, что Погба хочет покинуть «Манчестер Юнайтед», но затем появилась информация о желании хавбека продлить контракт с манкунианцами.
Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед» в 2016 году из «Ювентуса». Сумма трансфера составила € 105 млн. В нынешнем сезоне 26-летний хавбек в семи матчах Премьер-лиги отдал две голевые передачи.
Скоулз: Погба было бы трудно пройти в такой состав «Манчестер Юнайтед»
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