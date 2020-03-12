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Сульшер: можете ожидать, что Погба будет в «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне

Сульшер: можете ожидать, что Погба будет в «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о французском полузащитнике команды Поле Погба.

«Погба — наш игрок. У него осталось два года по контракту с опцией продления ещё на один год. Можете ожидать, что Погба будет в „Манчестер Юнайтед“ в следующем сезоне», — приводятся слова Сульшера в «твиттере» журналиста The Telegraph Джеймса Дакера.

Ранее сообщалось, что Погба хочет покинуть «Манчестер Юнайтед», но затем появилась информация о желании хавбека продлить контракт с манкунианцами.

Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед» в 2016 году из «Ювентуса». Сумма трансфера составила € 105 млн. В нынешнем сезоне 26-летний хавбек в семи матчах Премьер-лиги отдал две голевые передачи.

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