«Это дерьмо». Холанд высказался об игре при пустых трибунах

Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (0:2) заявил, что ему некомфортно играть без поддержки болельщиков.

«Играть без болельщиков? Это дерьмо. Вот так всё просто. Мне были нужны болельщики из Дортмунда, скучал по ним. Было странно играть без них», — цитирует talkSPORT Холанда.

Напомним, первый матч в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» завершился победой «шмелей» со счётом 2:1. По итогам двух встреч «ПСЖ» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, а дортмундская «Боруссия» завершила выступления на турнире. Матч проходил при закрытых трибунах.

Во время и после матча 1/8 финала Лиги чемпионов игроки «ПСЖ» троллили Холанда, демонстративно принимая позу медитации, которой норвежец обычно отмечает забитые мячи. Причиной троллинга стал пост норвежца в социальной сети, опубликованный перед матчем. Холанд разместил в Snapchat фотографию и подписал: «Париж – мой город, а не ваш».