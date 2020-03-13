Йович: я купался в одном бассейне с игроком заражённым коронавирусом. Чувствую себя хорошо

22-летний сербский нападающий мадридского «Реала» Лука Йович рассказал, что находился в том же бассейне, что и игрок инфицированный коронавирусом, но при этом не ощущает у себя симптомов заболевания.
«Сегодня утром мы прибыли на тренировку, но пришли руководители и сказали, что тренировок не будет ближайшие две недели. Все должны были поехать домой и не покидать Мадрид.
Так как я был травмирован, последние два-три дня я не тренировался и восстанавливался в том же бассейне, что и зараженный игрок. Но у меня нет симптомов, я чувствую себя хорошо. Ждем решение клуба», — цитирует Йовича сербское интернет-издание B92.
Йович перешёл в «Реал» летом 2019 года из франкфуртского «Айнтрахта». Сумма трансфера составила € 60 млн. В нынешнем сезоне 22-летний сербский форвард принял участие в 14 матчах чемпионата Испании, в которых стал автором одного забитого мяча. Контракт футболиста с «Королевским клубом» действует до лета 2025 года.
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