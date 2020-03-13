«Спартак» проведёт тренировку в закрытом режиме из-за коронавируса
Московский «Спартак» проведёт тренировку в закрытом от СМИ режиме в связи с профилактикой от коронавируса, передаёт корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Ранее из-за увеличения числа заражённых людей в ряде стран решили проводить матчи без зрителей, а позднее и вовсе приостановили чемпионаты. При пустых трибунах также прошло сразу несколько матчей Лиги чемпионов, а в Лиге Европы был отменён ряд встреч.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,9 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс. В настоящее время в мире вирусом заражено более 134 тыс. человек.
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020
В Европе отменили почти все футбольные турниры. Настоящая катастрофа. LIVE!
Коронавирус парализует футбол. Все подробности.
Читайте также
- 13 марта 2020
-
10:25
-
10:19
-
10:13
-
10:12
-
09:56
-
09:41
-
09:38
-
07:54
-
07:15
-
06:38
-
06:18
-
06:08
-
05:41
-
04:54
-
04:41
-
04:28
-
04:01
-
03:26
-
02:46
-
02:26
-
01:49
-
01:36
-
00:53
-
00:52
-
00:31
-
00:30
-
00:15
-
00:07
- 12 марта 2020
-
23:58
-
23:41
-
23:30
-
23:20
-
23:10
-
22:50
-
22:46
Партнерский контент