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«Спартак» проведёт тренировку в закрытом режиме из-за коронавируса

«Спартак» проведёт тренировку в закрытом режиме из-за коронавируса
Футбол / РПЛ 0

Московский «Спартак» проведёт тренировку в закрытом от СМИ режиме в связи с профилактикой от коронавируса, передаёт корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Ранее из-за увеличения числа заражённых людей в ряде стран решили проводить матчи без зрителей, а позднее и вовсе приостановили чемпионаты. При пустых трибунах также прошло сразу несколько матчей Лиги чемпионов, а в Лиге Европы был отменён ряд встреч.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,9 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс. В настоящее время в мире вирусом заражено более 134 тыс. человек.

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