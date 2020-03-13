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Хусаинов рассказал, как уговаривал украинских футболистов играть за Россию

Хусаинов рассказал, как уговаривал украинских футболистов играть за Россию
Футбол / Сборная России 0

Бывший арбитр и администратор сборных СССР, СНГ и России Сергей Хусаинов поделился воспоминаниями о переходе украинских футболистов в российскую национальную команду после Евро-1992, на котором они представляли команду СНГ.

«Зная о моих добрых отношениях с ребятами, Тукманов перед вылетом из Гётеборга попросил: «Поговори. Обещай, что хочешь, лишь бы они подписались за Россию». Добровольский, Канчельскис, Онопко, Юран… Я в конец салона – поляну накрыли. Лёсик и Кузя сразу отказались, а эти ребята заинтересовались. Им решили квартиры предложить. Спрашивают: а где именно квартиры? Говорю, в центре города. Я лично ездил Юрану жильё выбирать – в строящемся доме в районе Новослободской. Спросил потом: «А что ты с ней будешь делать?» – «Продам».

Так и получилось: продал, даже не въезжая. Добрику в «Динамо» квартиру давали. Так сборная России усилилась несколькими классными украинцами и одним молдаванином», — сказал Хусаинов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Олегу Лысенко и Денису Целых.

Взятки, договорные игры, скандалы в сборной России: откровения судьи-диссидента Хусаинова
Мощное интервью, которое многим в нашем футболе не понравится.
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