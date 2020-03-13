«Рубин» сыграет с «Локомотивом» без зрителей из-за коронавируса

В Татарстане был введён особый санитарно-эпидемиологический режим по поручению президента республики Рустама Минниханова, сообщает «Спорт Бизнес Online».



По словам руководителя пресс-службы президента республики Лилии Галимовой, режим будет действовать до 15 апреля. Он предусматривает ограничения при проведении массовых мероприятий. Международные спортивные мероприятия перенесли до более благополучной санитарно-эпидемиологической ситуации. Спортивные матчи пройдут без участия зрителей, а культурные мероприятия перенесли на более поздние сроки.



Таким образом, при пустых трибунах пройдёт матч казанского «Рубина» с московским «Локомотивом» в 24-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча должна пройти на стадионе «Ак Барс Арена» в столице Татарстана 4 апреля. Остальные матчи в период режима «Рубин» проведёт на выезде.

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