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Кашшаи поддержал решение не назначать пенальти за игру рукой Дивеева в кубковом дерби

Кашшаи поддержал решение не назначать пенальти за игру рукой Дивеева в кубковом дерби
Футбол / Кубок России 0

Глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи разобрал спорный момент в концовке матча 1/4 финала Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА.

На 93-й минуте, когда счёт был 2:2, мяч после ввода из аута попал в руку защитник «армейцев» Игоря Дивеева, находившегося в своей штрафной площади. Главный арбитр матча Сергей Иванов не усмотрел нарушения правил и не стал обращаться за помощью к видеоассистентам.

«Рука защитника находилась в естественном положении. Судья правильно принял решение – это не игра рукой», — передаёт слова Кашшаи корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Напомним, «Спартак» в дополнительное время, играя в меньшинстве, вырвал победу со счётом 3:2 и вышел в полуфинал Кубка России, где сыграет с «Зенитом».

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