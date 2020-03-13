Кашшаи поддержал решение не назначать пенальти за игру рукой Дивеева в кубковом дерби

Глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи разобрал спорный момент в концовке матча 1/4 финала Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА.



На 93-й минуте, когда счёт был 2:2, мяч после ввода из аута попал в руку защитник «армейцев» Игоря Дивеева, находившегося в своей штрафной площади. Главный арбитр матча Сергей Иванов не усмотрел нарушения правил и не стал обращаться за помощью к видеоассистентам.



«Рука защитника находилась в естественном положении. Судья правильно принял решение – это не игра рукой», — передаёт слова Кашшаи корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



Напомним, «Спартак» в дополнительное время, играя в меньшинстве, вырвал победу со счётом 3:2 и вышел в полуфинал Кубка России, где сыграет с «Зенитом».

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