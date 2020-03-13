Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Кашшаи: пенальти в матче «Зенит» — «Локомотив» не назначен верно. Нельзя отрезать руку

Кашшаи: пенальти в матче «Зенит» — «Локомотив» не назначен верно. Нельзя отрезать руку
Футбол / РПЛ 0

Глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи разобрал спорные моменты матча 20-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Локомотивом», прошедшего в Санкт-Петербурге 29 февраля и завершившегося со счётом 0:0.

«На 13-й минуте за нарушение на Малкоме должна была быть показана жёлтая карточка Бенедикту Хёведесу.

На 37-й минуте был момент, вызвавший рассуждения, была ли рука у Ярослава Ракицкого. Рука находилась в естественном положении, она прилегала к телу. Решение не назначить пенальти было верным. Мы не можем просто отрезать руку, это часть тела», — передаёт слова Кашшаи корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.

Кашшаи назвал очевидной ошибкой удаление Карпова в матче «Ростов» — ЦСКА
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020