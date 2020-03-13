Кашшаи: пенальти в матче «Зенит» — «Локомотив» не назначен верно. Нельзя отрезать руку

Глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи разобрал спорные моменты матча 20-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Локомотивом», прошедшего в Санкт-Петербурге 29 февраля и завершившегося со счётом 0:0.



«На 13-й минуте за нарушение на Малкоме должна была быть показана жёлтая карточка Бенедикту Хёведесу.



На 37-й минуте был момент, вызвавший рассуждения, была ли рука у Ярослава Ракицкого. Рука находилась в естественном положении, она прилегала к телу. Решение не назначить пенальти было верным. Мы не можем просто отрезать руку, это часть тела», — передаёт слова Кашшаи корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.

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