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Кашшаи назвал очевидной ошибкой удаление Карпова в матче «Ростов» — ЦСКА

Кашшаи назвал очевидной ошибкой удаление Карпова в матче «Ростов» — ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи высказался об удалении защитника ЦСКА Вадима Карпова в матче 21-го тура чемпионата России с «Ростовом» (2:3).

«В матче «Ростов» – ЦСКА в эпизоде со вторым пенальти, назначенным в ворота гостей, Безбородов не увидел контакта между Карповым и Поповым. Но контакт был, так что это нарушение правил. В этом случае вмешался VAR – судьи внимательно посмотрели эпизод, определили нарушение и сообщили об этом главному арбитру. Без них пенальти бы не назначили. Так что VAR нужен футболу!

Следующий вопрос после назначения пенальти – какое наказание вынести Карпову: жёлтую или красную карточку? Безбородову нужно было посмотреть на несколько моментов, чтобы принять решение. Но, к сожалению, он неправильно оценил ситуацию. Показать красную карточку Карпову в том эпизоде – очевидная ошибка. Правильным решением было бы назначение пенальти и жёлтая карточка защитнику ЦСКА», — передаёт слова Кашшаи корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Красные карточки Карпова и Кверквелии отменены
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