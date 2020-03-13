Матч 26-го тура Бундеслиги «Вердер» — «Байер» отменён

Матч 26-го тура немецкой Бундеслиги между «Вердером» из Бремена и леверкузенским «Байером», который должен был состояться завтра, 14 марта, отменён. Об этом сообщается в официальном «твиттере» «Вердера».
«Ульрих Маурер, министр внутренних дел Бремена, принял решение об отмене грядущего домашнего матча с «Байером», – сказано в заявлении.
Пост доступен в официальном "твиттере" «Вердера».
Бундеслига – единственная из топ-5 лиг, которая не была приостановлена из-за коронавируса. Ранее сообщалось о приостановке чемпионатов Англии, Италии, Испании и Франции, а также переносе матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 68 тыс.
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