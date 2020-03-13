Судьба Бундеслиги определится 16 марта

Немецкая Бундеслига из-за угрозы распространения коронавируса может быть приостановлена до 2 апреля, решение будет принято в ближайший понедельник, 16 марта. Об этом сообщается на официальном сайте Немецкой футбольной лиги (DFL).

«Президиум DFL сегодня, 13 марта, обсудил на заседании влияние коронавируса на матчи чемпионата Германии и второй Бундеслиги. Президиум принял решение предложить на заседании Генеральной ассамблеи, которое состоится в понедельник, приостановку Бундеслиги до 2 апреля, включая международный перерыв. Наша цель со спортивной точки зрения – закончить сезон к лету, потому что раннее завершение сезона может иметь критические последствия для многих клубов», – сказано в заявлении.

Бундеслига – единственная из топ-5 европейских лиг, которая не была приостановлена из-за коронавируса. Ранее сообщалось о приостановке чемпионатов Англии, Италии, Испании и Франции, а также еврокубков.

Чемпионат Англии приостановлен до апреля из-за коронавируса