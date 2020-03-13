В «Зените» прокомментировали ограничение числа зрителей на ближайших матчах РПЛ

В пресс-службе «Зенита» прокомментировали ограничение числа зрителей на ближайших матчах Российской Премьер-Лиги. Завтра, 14 марта, в Санкт-Петербурге пройдёт матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом». Свисток прозвучит в 16:30 мск.

Ранее сообщалось, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете в городе массовых мероприятий с числом участников более 1000 человек. Запрет вступит в силу 16 марта и продолжится до 30 апреля. Таким образом, ограничение не распространяется на завтрашний матч.

«На данный момент ФК «Зенит» не получал никаких обращений или предписаний о проведении игры с «Уралом» без зрителей. Подготовка к матчу учитывает сложившуюся ситуацию и проходит согласно принятому плану, в рамках которого учтены все рекомендации Роспотребнадзора по минимизации рисков: в день игры на «Газпром Арене» клуб примет все необходимые меры, чтобы обезопасить здоровье зрителей и участников матча. Мы ожидаем, что отдельные требования могут увеличить время прохода зрителей на стадион, поэтому просим всех болельщиков отнестись с пониманием и приходить заблаговременно. Что касается гостевой встречи с ЦСКА, которая должна пройти в Москве 22 марта, то стороны ещё обсуждают реализацию гостевых билетов с учётом необходимых ограничений, но на данный момент согласно регламенту турнира за болельщиками «Зенита» сохраняется 10-процентная квота», – сказано в заявлении.