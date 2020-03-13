Кашшаи: судья ошибся, показав Понсе вторую карточку в дерби. Но надо говорить о хорошем

Глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи оценил работу главного арбитра матча 1/4 финала Кубка России «Спартак» – ЦСКА Сергея Иванова в моменте с удалением нападающего хозяев Эсекьеля Понсе.
В концовке первой половины дополнительного времени аргентинец, на тот момент имевший жёлтую карточку, боролся в центре поля с защитником «армейцев» Вадимом Карповым. Стоя спиной к сопернику, Понсе попытался поставить корпус и попал в того рукой. Карпов сделал вид, что форвард ударил его по лицу, после чего арбитр показал футболисту «Спартака» второй «горчичник».
«Контакт был незначительным. Не в голову, не в колено. Но каждый игрок должен корректно вести себя на поле. Судья совершил ошибку, показав вторую жёлтую. Спустя 10 дней мы говорим о том, что была совершена единственная ошибка. Надо говорить о хорошем. В целом я доволен его работой», — передаёт слова Кашшаи корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
- 13 марта 2020
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