Погба призвал дэбать, чтобы победить коронавирус

Французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба опубиковал в своём «твиттере» памятку по борьбе с коронавирусом.
На фото Погба в футболке сборной Франции дэбает после забитого гола. «Дэбай, когда чихаешь. Дэбай, когда кашляешь. Дэбай, чтобы победить коронавирус», — советует футболист подписчикам.
Также Погба опубликовал ссылку на сайт Всемирной организации здравоохранения, которая регулярно публикует инструкции по борьбе с коронавирусом.
Дэб — танцевальное движение, когда танцор одновременно роняет голову во время поднятия руки по локоть в жесте, который похож на «жест чихания». Движение придумали в 2014 году в США, а в 2015 году Погба впервые показал его после забитого гола.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 68 тыс.
- 13 марта 2020
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