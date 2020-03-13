Перенесён 26-й тур Бундеслиги. Чемпионат могут приостановить до 2 апреля

Руководство футбольной лиги Германии на своём официальном сайте объявило о переносе 26-го тура первой и второй Бундеслиги из-за эпидемии коронавируса.

Президиум лиги также рекомендует по итогам общего собрания профессиональных клубов Германии, которое состоится в следующий понедельник, 16 марта, приостановить розыгрыш немецкого чемпионата до 2 апреля.

Ранее чемпионат Франции по футболу был приостановлен из-за коронавируса. Также прекращены чемпионаты Англии, Испании, Италии, Португалии и Нидерландов, розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 68 тыс.



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