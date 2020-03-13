Адиев: лучше приостановить российский футбол

Главный тренер «Чайки» Магомед Адиев высказался по поводу возможного приостановления сезона Футбольной национальной лиги из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

«Футбол футболом, но это всё-таки развлечение. Как бы нам, профессионалам, ни хотелось продолжать играть, здоровье в данной ситуации должно выходить на первый план. Думаю, люди, которые профессионально в курсе этой ситуации, всё понимают. Если есть риск для здоровья людей, то нужно принимать меры. Считаю, лучше приостановить российский футбол, лучше перестраховаться», — сказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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Турнирная таблица ФНЛ сезона-2019/2020.