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Адиев: лучше приостановить российский футбол

Адиев: лучше приостановить российский футбол
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Главный тренер «Чайки» Магомед Адиев высказался по поводу возможного приостановления сезона Футбольной национальной лиги из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

«Футбол футболом, но это всё-таки развлечение. Как бы нам, профессионалам, ни хотелось продолжать играть, здоровье в данной ситуации должно выходить на первый план. Думаю, люди, которые профессионально в курсе этой ситуации, всё понимают. Если есть риск для здоровья людей, то нужно принимать меры. Считаю, лучше приостановить российский футбол, лучше перестраховаться», — сказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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