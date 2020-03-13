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ФИФА разрешила клубам не отпускать игроков в сборные в марте и апреле

ФИФА разрешила клубам не отпускать игроков в сборные в марте и апреле
Футбол / Прочие турниры 0

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) постановил, что правила, которые обычно обязывают клубы отпускать игроков для матчей национальных команд, не будут применяться во время пауз в марте и апреле, сообщает пресс-служба организации.

Эта мера связана с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 по всему миру, из-за которой временно приостановлено большое количество турниров.

ФИФА понимает, что проведение матчей в нынешних обстоятельствах может не только представлять потенциальный риск для здоровья игроков и болельщиков, но и, скорее всего, повлияет на результаты, поскольку некоторые сборные не смогут играть лучшими составами.

Чтобы избежать ненужных рисков для здоровья и во избежание несправедливых результатов, ФИФА рекомендует отложить все международные встречи, ранее запланированные на март и апрель, до тех пор, пока не появится возможность провести их в безопасной для футболистов и болельщиков обстановке.

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