Шалимов — после поражения в матче с «Динамо»: нельзя сказать, что «Ахмат» развален

Главный тренер грозненского «Ахмата» Игорь Шалимов дал комментарий после домашнего матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (2:3).

«Говоря по этой игре — команда была готова хорошо. Это было видно и по разминке, и по установке. Мы начали встречу хорошо. Нам тяжело даются моменты и забитые голы, но мы забили быстрый гол. «Динамо», на мой взгляд, смотрело, что мы будем делать. Всё зависело от нас.

Глупейшая ошибка в обороне, не смогли выбить мяч из своей штрафной, на трибуну, куда угодно. Мы выбиваем мяч в середину, низом, и сразу получаем ответный гол. Говорили, не нужно прыгать ни с кем из соперников в центре поля, в данном случае, с Комличенко, он ничего не сможет сделать. Не нужно зарабатывать эти штрафные — говорили об этом не один раз. Прыгаем, жёлтая карточка, штрафной и затем — пенальти.

Дальше мы играли, нагнетали, были удары по воротам. В середине поля было тяжеловато, у них там быстрые и квалифицированные игроки. Но они приехали, думаю, за ничьей. После забитого гола мы владели всем, чем можно владеть. Окончи мы первый тайм без ошибки и со счётом 1:0, всё было бы совсем по другому. Но это никому не интересно. Это не должно быть интересно ни нам, ни тем более, болельщикам.

Нужно вылезать из этой ситуации, нужно восстановиться. Нужно не уйти в кризис, который может быть, когда команда на последнем месте. Команда играет, нельзя сказать, что мы развалены. Нужно убрать эти дурацкие ошибки. Нам нельзя терять очки.

Чем будем заниматься, если из-за коронавируса остановят чемпионат страны? Не хочу сейчас об этом думать. Все мысли об игре. А в этой ситуации — что будет, то будет, потом будем решать», — приводит слова Шалимова пресс-служба «Ахмата» на странице клуба во «ВКонтакте».