«Оренбург» — «Спартак»: прямой эфир матча начнётся в 14:00

Сегодня, 14 марта, состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Спартак». Встреча пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге, стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Оренбург» — «Спартак» на «Чемпионате»



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. В блигаду войдут ассистенты Егор Болховитин (Ленинградская область) и Адлан Хатуев (Грозный). Резервный рефери — Кирилл Левников (Ижевск).



«Чемпионат» проведёт также текстовую онлайн-трансляцию матча «Оренбург» — «Спартак».