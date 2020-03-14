Терехов — о матче со «Спартаком»: «Оренбург» попытается реабилитироваться

Защитник «Оренбурга» Сергей Терехов поделился ожиданиями от матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком».



«У нас нет времени переживать — впереди следующий тур чемпионата, поэтому команда сделает выводы и выйдет на поле мотивированной, попытается реабилитироваться.



Думаю, кого-то удивить будет трудно — все команды отлично знают друг друга. Нужно играть с полной самоотдачей и желанием — тогда всё и придёт», — сказал Терехов в интервью клубной пресс-службе «Оренбурга».



Матч «Оренбург» — «Спартак» состоится сегодня, 14 марта, на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало — в 14:00 мск.

По итогам 21 тура чемпионата России «Спартак» располагается на десятой строчке в турнирной таблице, «Оренбург» — на 11-м месте. Клубы разделяет два очка.