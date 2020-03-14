Кулишев: в матче со «Спартаком» стадион не должен пустовать

Полузащитник «Оренбурга» Артём Кулишев поделился ожиданиями от матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком».



«Не вижу повода отчаиваться ни болельщикам, ни нам. Новый день — новая игра. В ближайшем матче, со „Спартаком“, мы покажем свои лучшие качества. Постараемся порадовать болельщиков. Считаю, они должны прийти и поддержать нас. Тем более такая ситуация. Каждый матч может оказаться последним, поэтому нам нужна поддержка. На прошлом матче стадион был забит, поэтому мы выиграли. Считаю, стадион не должен пустовать», — сказал Кулишев в интервью клубной пресс-службе «Оренбурга».

Матч «Оренбург» — «Спартак» состоится сегодня, 14 марта, на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало — в 14:00 мск.