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«Барселона» продвинулась в переговорах по продлению контракта с тер Штегеном

«Барселона» продвинулась в переговорах по продлению контракта с тер Штегеном
Футбол / Испания 0

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген может подписать новый контракт с каталонским клубом в ближайшее время. Как сообщает Mundo Deportivo, клуб и агент игрока Герд фон Брух достигли существенного прогресса в переговорах.

Ранее сообщалось, что «Барселона» не готова удовлетворить финансовые запросы тер Штегена, который хотел повышения зарплаты до € 15 млн в год — это сделало бы его самым высокооплачиваемым игроком клуба после нападающего Лионеля Месси.

Марк-Андре выступает за «Барселону» с 2014 года. Соглашение 27-летнего немца с сине-гранатовыми рассчитано до 30 июня 2022 года.

В услугах тер Штегена заинтересованы лондонский «Челси», мюнхенская «Бавария» и туринский «Ювентус». Трансферная стоимость вратаря оценивается в € 90 млн.

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