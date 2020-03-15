«Чемпионат» продолжает марафон подарков

11 марта «Чемпионат» отметил свой 15-й день рождения. В честь юбилея мы продолжаем марафон подарков!

Получи возможность выиграть хоккейное ретро-джерси «Чемпионат.ру» и шарф с автографом Александра Радулова. Джерси нашей команды из конца 2000-х осталось фактически в единственном экземпляре.

Для участия в конкурсе в «Телеграме» необходимо:



— быть подписчиком «Чемпионата» в «Телеграме»,



— нажать «Участвовать» под публикацией о конкурсе.

Принять участие в акции можно в телеграм-канале «Чемпионата».

«Чемпионат» в честь своего 15-летия уже разыгрывал FIFA 20 и другие подарки.

Вечером 11 марта 2005 года на тогда ещё чисто футбольном сайте «Чемпионат.ру» была опубликована первая новость. С этой новости и началась история портала, на котором к чемпионату мира 2007 года по хоккею открылся раздел хоккея, а впоследствии — разделы, освещающие все основные виды спорта.