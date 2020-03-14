Роскошный гол Ларссона дальним ударом — в видеообзоре матча «Оренбург» — «Спартак»

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» принимал московский «Спартак». Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

В составе «Спартака» по одному мячу забили нападающие Эсекьель Понсе и Джордан Ларссон, отметившийся дальним ударом, а также полузащитник Резиуан Мирзов. Автором единственного гола «Оренбурга» стал форвард Джоэль Фамейе.

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«Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, в активе команды Доменико Тедеско 28 очков. «Оренбург» (23) — на 11-м месте.

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