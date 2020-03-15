«Леганес» провёл текстовую трансляцию отменённого матча с «Вальядолидом»
Испанский «Леганес» оригинально обыграл отмену матча 28-го тура Ла Лиги с «Вальядолидом». Как и все остальные игры ведущих европейских чемпионатов, это встреча перенесена на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.
Клуб провёл в «Твиттере» текстовую трансляцию несуществующей игры, от начала до конца выдумав все происходившие в матче события. Согласно трансляции, «Леганес» выиграл со счётом 2:1, голы в составе «победителей» забили Оскар Родригес и Гидо Каррильо. В завершении трансляции «Леганес» пожелал болельщикам мужества и призвал сохранять чувство юмора.
В реальности после 27 туров «Леганес» находится на предпоследнем, 19-м месте в турнирной таблице с 23 очками, «Вальядолид» — на 15-й строчке с 29 очками.
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