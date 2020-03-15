Конте — о ситуации с коронавирусом в Италии: соблюдайте правила и не сдавайтесь

Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте записал видеообращение о ситауции с коронавирусом в Италии. Видео опубликовано в «твиттере» клуба.

«Пожалуйста, оставайтесь дома и соблюдайте все правила. Это единственный способ противостоять всей этой ситуации. Это очень тяжёлый момент, но если мы будем бороться вместе, мы победим. Не сдавайтесь!» — сказал Конте.

Италия — наиболее пострадавшая от коронавируса страна в Европе и вторая страна в мире по количеству заразившихся после Китая (21 157 человек, 1441 умерший). Введено чрезвычайное положение, кроме того, на неопределённый срок отложены все матчи чемпионата Италии по футболу.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более пяти тысяч человек, на территории Китайской Народной Республики — более 3,1 тысячи.