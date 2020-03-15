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Мане стал главной трансферной целью «Реала»

Мане стал главной трансферной целью «Реала»
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Ливерпуля» Садио Мане стал главной трансферной целью «Реала», сообщает Mirror.

Форма сенегальца в последних двух сезонах привлекла главного тренера «Королевского клуба» Зинедина Зидана. Сообщается, что «Реал» уже поставил в известность представителей Мане о возможном начале переговоров. Мадридцы считают, что сам нападающий может быть заинтересован в новом вызове, и постараются осуществить сделку в летнее трансферное окно.

При этом в «Реале» считают, что «Ливерпуль» заинтересует предложение по Мане в размере € 150 млн.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Мане провёл за «Ливерпуль» 26 матчей, в которых забил 14 голов и сделал 7 результативных передач. Также на его счету 2 гола в 8 играх Лиги чемпионов.

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